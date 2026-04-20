Niños participarán en concurso Cabildo infantil

Matehuala.- El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Fomento Educativo, Acción Cívica y Social, lanzó la convocatoria para estudiantes para participar en el concurso Cabildo Infantil 2026, alumnos de instituciones públicas y privadas.

De acuerdo con la convocatoria, cada escuela podrá registrar a dos alumnos representantes del ciclo escolar 2025-2026, quienes deberán presentar constancia escolar con datos personales, domicilio, teléfono, grado que cursan y promedio general, debidamente validada por la dirección del plantel.

El registro de participantes estará abierto hasta el próximo 24 de abril, mientras que el examen de conocimientos generales se aplicará el 27 de abril a las 10:00 de la mañana en la Biblioteca Municipal Lic. Guillermo Fonseca Álvarez, ubicada en calle Morelos número 703, frente a Plaza de Armas.

Ese mismo día a las 3:00 de la tarde se darán a conocer los nombres de los ganadores, quienes integrarán el Cabildo Infantil 2026 y ocuparán cargos como Presidente Municipal, Presidenta del DIF, Secretario General, Regidores, Síndicos, Tesorero, Oficial Mayor y Contralor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las actividades oficiales se llevarán a cabo el 29 de abril, donde los alumnos seleccionados vivirán la experiencia de formar parte del Cabildo Municipal por un día, participando en sesiones, recorridos administrativos y actividades cívicas.