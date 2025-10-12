No hay clases mañana en toda la Huasteca

CIUDAD VALLES. El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona publicó un banner en el que avisa que no habrá clases este lunes en todos los municipios de la Huasteca potosina.

El posteo del Ejecutivo después fue replicado por autoridades educativas, con lo que se mantiene la suspensión de actividades en las escuelas de todos los niveles de los 20 municipios de la región.

Aunque escampó desde este sábado 11 de octubre, hay muchos ríos con los niveles altos, poblaciones incomunicadas y zonas donde es imposible cruzar, por la fuerza de los escurrimientos en los afluentes de la Huasteca.

