Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca

Por Redacción

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Edil de la capital entrega apoyos en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- Estalla la promoción política en plena crisis humanitaria: el alcalde San Luis Potosí capital, Enrique Galindo Ceballos acompañó al Gobernador a la Huasteca a entregar apoyos alimentarios.

A 300 kilómetros de su municipio que, dicho sea de paso, no tenía emergencia por inundación como sí ocurría en la Huasteca Sur y Oriente, Galindo Ceballos apareció en imágenes, videos y fotos, junto al Gobernador, sin que hubiera una explicación sobre su presencia en esta región.

Luego se pudo saber que el munícipe ayudó a las labores, ordenando a una cuadrilla de Protección Civil de su municipio acudir en auxilio del resto de las corporaciones que trabajan en la contingencia de las inundaciones.

Hubo críticas en redes sociales sobre su presencia tan lejos de la capital y en un momento de crisis social por el desastre natural de las inundaciones.

