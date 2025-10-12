Denuncian peligroso hoyanco en una calle

Matehuala.- Reportan vecinos de la calle Fray Junípero del centro de la ciudad un peligroso bache en la esquina con Benito Juárez, el cual cada vez se está haciendo más grande y ya han ocurrido varios accidentes por este enorme hoyanco.

Los vecinos mencionaron que el hoyo cada vez está más grande y las autoridades nada hacen por taparlo, menos colocar señalética para evitar que los automovilistas y motociclistas lleguen a sufrir un aparatoso accidente.

Refieren que se puede convertir en un socavón, por lo que autoridades deben revisar qué está provocando el hundimiento de la calle.

Comentaron que ya varios motociclistas se han accidentado, sobre todo por las noches, no ha ocurrido una tragedia y motociclistas que se han caído no han sufrido lesiones de gravedad, pero también varios automóviles han caído en este bache, sólo se escucha el fuerte golpe que en la suspensión de la unidad motriz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Confían pronto se repare, no solo vayan a colocarle tierra o piedras para taparlo, pues si vuelve a llover y con el paso de los carros, se va a volver abrir, no esperar hasta que llegara a ocurrir una tragedia.