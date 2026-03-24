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Normal Experimental elige Talento Normalista

Por Jesús Vázquez

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Normal Experimental elige Talento Normalista

Matehuala.- La Escuela Normal Experimental llevó a cabo la elección de Talento Normalista 2026, con motivo del 52 aniversario de fundación de esta institución educativa donde la reina fue Keila Saaraim Badillo Angular mientras que el rey fue Jesús Gabriel Estrada Moreno, los reyes recibieron el primer lugar de talento normalista, serán los representantes de la ENEM a lo largo del año. 

Dentro de este certamen se eligió también al tercer lugar de talento normalista 2026 donde los ganadores fueron Francisco Espinoza Rocha y Jocelyn Villanueva Juárez, mientras que el tercer lugar Fernanda Ramírez y Pedro Puente, 

Para elegir a los ganadores hubo un jurado que los eligió de acuerdo a cada una de las coreografías que presentaron los candidatos y candidatas, donde hubo coreografía de película de Disney para niños, esta fue una elección un poco diferente la idea era que se caracterizaran de personajes para niños de Disney, pues ellos serán próximamente maestros. 

Dentro de este evento también se llevó a cabo la elección de Miss Fotogenia donde la ganadora fue Karol Arleth Guerrero Sifuentes y José Luis Puente López, cabe hacer mención que antes de la elección se llevó a cabo el tradicional desfile de Performance, antes conocido como desfile de caracterización en el cual los estudiantes desfilaron disfrazados de personajes de películas de niños por las principales calles de Matehuala.

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