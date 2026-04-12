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Nuevo puesto semifijo con permiso: Mercados

Por Redacción

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Nuevo puesto semifijo con permiso: Mercados

CIUDAD VALLES.- El nuevo puesto semifijo aparecido en la plataforma del Mercado tiene permiso, porque es de un familiar que cuenta con local en el centro de comercio, informó la Dirección de Mercados.

Julia Rocha Cortés mencionó que hay un acuerdo en que los locatarios pueden ocupar la banqueta o plataforma, en la parte frontal de su negocio y el nuevo puesto es de un familiar de una comerciante de comida de ese local, que se ubica sobre la calle Madero.

Refirió que por lo pronto ese puesto puede permanecer ahí, a pesar de la protesta de muchos locatarios que repiten constantemente que ya les habían prometido no colocar un solo puesto más, pero desconocen porque puede estar co0locado ahí este puesto.

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