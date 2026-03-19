Ofrece DH curso de buenos modales y empatía a policías

CIUDAD VALLES. -Ofrecen curso de trato digno a la ciudadanía a una treintena de policías municipales, para que haya empatía en casos en los que el usuario requiera.

Verónica Rodríguez Galván, titular de Derechos Humanos en el Ayuntamiento dijo que, basándose en casos reales, en los que se necesitaba de la empatía de los policías a los ciudadanos (una persona viendo su celular en el coche que resultó silente, por ejemplo) y del trato humano en aras de ofrecer un mejor servicio.

Dijo que la estrategia consiste en llevar a la totalidad de los elementos a este curso y que estarán llevando por grupos como el de este inicio, de 30, para darle esa instrucción a los elementos de la fuerza pública local.