logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Fotogalería

EN EL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ofrece DH curso de buenos modales y empatía a policías

Por Redacción

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrece DH curso de buenos modales y empatía a policías

CIUDAD VALLES. -Ofrecen curso de trato digno a la ciudadanía a una treintena de policías municipales, para que haya empatía en casos en los que el usuario requiera.

Verónica Rodríguez Galván, titular de Derechos Humanos en el Ayuntamiento dijo que, basándose en casos reales, en los que se necesitaba de la empatía de los policías a los ciudadanos (una persona viendo su celular en el coche que resultó silente, por ejemplo) y del trato humano en aras de ofrecer un mejor servicio.

Dijo que la estrategia consiste en llevar a la totalidad de los elementos a este curso y que estarán llevando por grupos como el de este inicio, de 30, para darle esa instrucción a los elementos de la fuerza pública local.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alistan el Jardín Escultórico para Semana Santa
Alistan el Jardín Escultórico para Semana Santa

Alistan el Jardín Escultórico para Semana Santa

SLP

Pulso Online

Se informó que ofrecerá horarios extendidos del 27 de marzo al 12 de abril

Dan mantenimiento a tres caminos en Catorce
Dan mantenimiento a tres caminos en Catorce

Dan mantenimiento a tres caminos en Catorce

SLP

Redacción

JEC interviene tramos con trabajos de conservación

Sacan basura, pese a no haber servicio de limpia
Sacan basura, pese a no haber servicio de limpia

Sacan basura, pese a no haber servicio de limpia

SLP

Jesús Vázquez

Perros esparcen los desechos, causando contaminación en las calles

Plasman mural interactivo para alumnos en el Cbta
Plasman mural interactivo para alumnos en el Cbta

Plasman mural interactivo para alumnos en el Cbta

SLP

Miguel Barragán