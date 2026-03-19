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Ofrece SNE varias vacantes laborales

Por Carmen Hernández

Marzo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrece SNE varias vacantes laborales

RIOVERDE.- En esta temporada vacacional se cuenta con vacantes en el Servicio Nacional del Empleo para personas que quieran laborar durante estos días con sueldo atractivo y otras prestaciones laborales.

La delegada del Servicio Nacional del Empleo Ana Lilia Zúñiga Sánchez, hizo un llamado a la población desempleada que quiera aprovechar las vacaciones para ganarse un dinero extra. Señaló que para esta temporada de vacaciones se cuenta con vacantes como vendedor al detalle, cajero universal, líder de ventas.  

Así como subgerente de sucursal, guardia de seguridad, capturista de datos, empleado de mostrador, gerente de tienda, entre otros. 

Es por ello que se le pide a la población desempleada que se acerquen y aprovechen la oportunidad de estas ofertas de trabajo, donde a todos los empleados se les brinda las prestaciones de ley.

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