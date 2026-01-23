logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Fotogalería

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

Por Redacción

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

CIUDAD VALLES.- Ofrecen curso de derechos humanos a trabajadores de Iberparking, en las instalaciones de la empresa.

En las instalaciones de la empresa concesionaria de los parquímetros de Valles, Edgardo Gasca Moreno, segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la directora de Derechos Humanos del Ayuntamiento, Verónica Estefanía Rodríguez Galván ofrecieron un módulo en la materia a los trabajadores de campo de la empresa encargada de los parquímetros.

Aunque ha disminuido la queja ciudadana sobre el trato que ofrecen los encargados de vigilar la paga por estacionamiento en el centro de la ciudad, esta instrucción ofrecida tiene como fin hacer del conocimiento de la empresa las nociones sobre derechos humanos tanto para los automovilistas como para los mismos empleados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan bomberos a adulto de un incendio
Rescatan bomberos a adulto de un incendio

Rescatan bomberos a adulto de un incendio

SLP

Redacción

El fuego arrasaba con todo lo que había en la vivienda

Debany, reina de la Ferepaz
Debany, reina de la Ferepaz

Debany, reina de la Ferepaz

SLP

Jesús Vázquez

Continúan comerciantes con precarias ventas
Continúan comerciantes con precarias ventas

Continúan comerciantes con precarias ventas

SLP

Carmen Hernández

Escuela de Medicina avanza a paso de tortuga
Escuela de Medicina avanza a paso de tortuga

Escuela de Medicina avanza a paso de tortuga

SLP

Redacción