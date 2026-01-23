Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

CIUDAD VALLES.- Ofrecen curso de derechos humanos a trabajadores de Iberparking, en las instalaciones de la empresa.

En las instalaciones de la empresa concesionaria de los parquímetros de Valles, Edgardo Gasca Moreno, segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la directora de Derechos Humanos del Ayuntamiento, Verónica Estefanía Rodríguez Galván ofrecieron un módulo en la materia a los trabajadores de campo de la empresa encargada de los parquímetros.

Aunque ha disminuido la queja ciudadana sobre el trato que ofrecen los encargados de vigilar la paga por estacionamiento en el centro de la ciudad, esta instrucción ofrecida tiene como fin hacer del conocimiento de la empresa las nociones sobre derechos humanos tanto para los automovilistas como para los mismos empleados.