Ofrecen pláticas de seguridad a estudiantes

Cerritos.- Brindan taller de programas de seguridad a los alumnos de la Escuela Telesecundaria Héroes Potosinos, donde agentes les explicaron las medidas preventivas a asumir para prevenir un accidente.

Agentes de Seguridad Pública Municipal acudieron a la institución educativa para concientizar a los jóvenes sobre la importancia de cumplir con diversas medidas de seguridad.

Se habló sobre las personas que conducen una motocicleta, que debe utilizar el casco adecuado, para evitar un accidente de fatales consecuencias.

Así como la prevención de adicciones, como el consumo de sustancias como el alcohol y cigarro. También les dieron a conocer las consecuencias que enfrentan por el consumo de drogas. Finalmente les hablaron sobre la importancia de respetar el reglamento de tránsito, al conducir una unidad motriz.

