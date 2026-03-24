Ola de incendios en Valles este año

CIUDAD VALLES.- Casi 200 incendios urbanos van en el año sólo en Valles, de acuerdo con datos de Protección Civil Municipal.

Miguel Ángel Sánchez Hernández, director de esta dependencia dijo que en el itinerario de este lunes fueron a atender un siniestro al ejido León García y, de regreso se toparon con un nuevo incendio en el fraccionamiento Pacífico y así han estado los ajetreos de casi todos los días de marzo, en el que Protección Civil, bomberos y voluntarios han tenido que apagar 188 incendios, es decir, contando desde el 1 de febrero a la fecha han tenido que enfrentar casi cuatro incendios por día.

La recomendación es no quemar basura ni monte con la finalidad de limpiar, porque la resequedad y el viento extienden el fuego rápido y se complican las operaciones.