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Operativo de la SCT...sin violencia

Por Redacción

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Operativo de la SCT...sin violencia

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hizo un operativo en el centro de la ciudad para revisar condiciones y papelería de taxis...esta vez sin violencia ni patadas.

Este mediodía, personal de la delegación de la SCT visitó el sitio de taxis ubicado en la esquina de Negrete y Madero, en el que pasaron revista a la condición de los coches de alquiler y a la papelería de los choferes.

Uno de los carros, con la carrocería en malas condiciones fue confiscado y será liberado cuando cumpla con especificaciones dictadas por la misma SCT y cuando tenga en orden la papelería propia de la concesión.

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