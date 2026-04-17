Operativo de la SCT...sin violencia

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) hizo un operativo en el centro de la ciudad para revisar condiciones y papelería de taxis...esta vez sin violencia ni patadas.

Este mediodía, personal de la delegación de la SCT visitó el sitio de taxis ubicado en la esquina de Negrete y Madero, en el que pasaron revista a la condición de los coches de alquiler y a la papelería de los choferes.

Uno de los carros, con la carrocería en malas condiciones fue confiscado y será liberado cuando cumpla con especificaciones dictadas por la misma SCT y cuando tenga en orden la papelería propia de la concesión.