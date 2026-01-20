Organizan el primer encuentro del mariachi

Matehuala.- Se llevará a cabo el primer encuentro del mariachi el miércoles a las seis de la tarde en el Teatro Manuel José Othón, donde se van a presentar varios grupos de mariachi de Matehuala esto con motivo del Día Internacional del Mariachi.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana que dirige Guadalupe Peña y el cronista de la ciudad, organizan el primer encuentro de mariachis en el cual participarán varias agrupaciones, invitan a la población y gozar de este gran evento, que por primera vez se va a llevar a cabo en la ciudad. Este evento es con la finalidad de rescatar la música tradicional de Mariachi entre la población, ya que muchos jóvenes no conocen este tipo de música, siendo que es una tradición de nuestro país.

Entre los participantes están el Mariachi Nuevo 2000, Mariachi Nuevo Mendoza, Mariachi México Lindo y Querido, Mariachi Imperial, Mariachi Hermanos Mendoza, Mariachi Corona, Mariachi Señorial y el Mariachi Mi Ciudad y sus Tequileras, quienes estarán interpretando varias melodías clásicas de este estilo musical, hay que destacar que la UNESCO proclamó la música de mariachi como patrimonio de la humanidad.