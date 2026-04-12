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Paga Grupo Santos y cancelan bloqueo

Desembolsaron gastos de campo y preliquidaciones

Por Redacción

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Paga Grupo Santos y cancelan bloqueo

CIUDAD VALLES.- Posponen bloqueo CNPR y CNC en el Ingenio Alianza Popular, luego de acuerdos de pago por parte del Grupo Santos.

Tito Fortanelli, presidente de la otrora CNC, hoy Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Alianza Popular, informó a primera hora de la mañana que el bloqueo quedaba suspendido, puesto que Grupo Santos, propietario del Ingenio, había desembolsado tanto el monto de los gastos de campo como las preliquidaciones pendientes, así que la intención de bloqueo este viernes 10 de abril quedó conjurada para este sábado 11 de abril.

El Alianza Popular es uno de los más productivos del país y su Karbe es superior a 127 puntos, de acuerdo con el mismo Fortanelli. 

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