Paterfamilia pide apoyo a Gallardo Cardona para que liberen a su hija

TAMASOPO.- Un hombre de El Cafetal, Tamasopo publicó una carta abierta para el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona en la que le pide que liberen a su hija, presa en la cárcel de El Xolol, acusada de un homicidio que no cometió.

Francisco Terrazas González escribió una carta abierta al Ejecutivo del Estado para pedirle que le ayude a que sea liberada su hija, Vianey Terrazas Portabales de la penitenciaría ya descrita, puesto que él refiere que es inocente y que incluso está dispuesto a entregar a quien sea sus tierras en El Cafetal, puesto que valora más la tranquilidad que las posesiones.

Refirió que la trama con la que su hija terminó siendo acusada de homicidio hay "ambiciosos venidos de otras latitudes" y refirió que está dispuesto a ceder sus tierras con tal de que termine ese calvario.

Por el momento, no se sabe si hay alguna respuesta del Gobernador a la misiva de Terrazas.

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