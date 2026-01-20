logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El legado de Valentino Garavani en la moda

Fotogalería

El legado de Valentino Garavani en la moda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Personas en situación de calle no aceptan ayuda

Por Redacción

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Personas en situación de calle no aceptan ayuda

CIUDAD VALLES.- El albergue para frío sigue sin ser ocupado, porque las personas en situación de calle no aceptan el traslado a ese lugar, de acuerdo con el director de Protección Civil (PC), Miguel Ángel Sánchez Hernández.

El protocolo de PC en Valles indica que a 10 grados o menos, se debe activar un albergue para los que viven en situación de calle o para los que van de paso y no tienen dinero para un alojamiento y, a pesar de que la madrugada y amanecer de este lunes el termómetro bajó hasta 7 grados, hubo recorridos, pero ninguno de los conminados a irse al refugio aceptó irse, de acuerdo con datos tanto de PC como del DIF Municipal.

Después de este intento, se les dejó ropa abrigadora y cobijas, ya que los sin hogar argumentaron tener a donde ir a refugiarse mientras atenaza el frío, además de que no quieren descuidar sus lugares habituales para pernoctar, porque les despojan de éstos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desatiende titular de Obras Públicas la zona tének
Desatiende titular de Obras Públicas la zona tének

Desatiende titular de Obras Públicas la zona tének

SLP

Redacción

Pronostican inicio de semana gélido
Pronostican inicio de semana gélido

Pronostican inicio de semana gélido

SLP

Redacción

Temperatura estará a 8 o 7 grados centígrados en Valles

Realizan podas en zona serrana
Realizan podas en zona serrana

Realizan podas en zona serrana

SLP

Carmen Hernández

Personal de Red Fox aplica estas medidas preventivas

Bomberos retiran un enjambre de abejas
Bomberos retiran un enjambre de abejas

Bomberos retiran un enjambre de abejas

SLP

Jesús Vázquez