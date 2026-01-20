Personas en situación de calle no aceptan ayuda
CIUDAD VALLES.- El albergue para frío sigue sin ser ocupado, porque las personas en situación de calle no aceptan el traslado a ese lugar, de acuerdo con el director de Protección Civil (PC), Miguel Ángel Sánchez Hernández.
El protocolo de PC en Valles indica que a 10 grados o menos, se debe activar un albergue para los que viven en situación de calle o para los que van de paso y no tienen dinero para un alojamiento y, a pesar de que la madrugada y amanecer de este lunes el termómetro bajó hasta 7 grados, hubo recorridos, pero ninguno de los conminados a irse al refugio aceptó irse, de acuerdo con datos tanto de PC como del DIF Municipal.
Después de este intento, se les dejó ropa abrigadora y cobijas, ya que los sin hogar argumentaron tener a donde ir a refugiarse mientras atenaza el frío, además de que no quieren descuidar sus lugares habituales para pernoctar, porque les despojan de éstos.
