Piden apoyo para joven que se accidentó
Ciudad del Maíz.- Un joven trabajador que sufrió un accidente en la comunidad de Palomas, pide apoyo para cubrir los gastos médicos que requiere para poder sanar de las lesiones que sufrió, ante la carencia de recursos que enfrenta.
Eduardo Galván originario de la comunidad de Palomas, sufrió un accidente cuando estaba laborando, por lo que fue trasladado a recibir atención médica ante las lesiones que sufrió por el accidente.
El joven sufrió lesiones en las piernas y espalda.
Sin embargo, la familia no puede cubrir los gastos médicos que requiere para sanar, es por ello que varios vecinos se han unido y realizado diversas actividades encaminadas a reunir recursos, para apoyarlo y que pueda recuperar su salud.
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Su familia pide el apoyo de la ciudadanía en general para los gastos del joven, que se encuentra hospitalizado y que en los próximos días será sometido a una cirugía, lo que vuelve más caótica su salud después del accidente sufrido, ante la carencia de recursos.
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