Plano oficial resolvería conflicto en Fracc. El 21

Por Miguel Barragán

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Con los planos certificados por autoridad se debe resolver el conflicto recién nacido en el Fraccionamiento El 21, de acuerdo con la directora del Instituto Municipal de la Vivienda, Liliana Flores Almazán.

Dos grupos entraron en conflicto cuando una máquina motoniveladora comenzó a rastrear un terreno este lunes, sobre la calle Nebraska, de ese sector: unos pidieron a José Luis Romero Calzada que les rastreara lo que ellos consideran una calle -llamada Houston-; los otros aseguran que no es calle ese pedazo de terreno y que son lotes comprados a un particular hace años.

Para no tener dudas, Flores Almazán refirió que si un particular ya entró a trabajar a petición de los locales un terreno y hay controversia, deben consultar un acta de lotificación, proveniente de un plano oficial del lugar, firmado y respaldado por Obras Públicas, Codesol y Catastro, para cerciorarse que tipo de terreno es.

