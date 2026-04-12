Policías localizan y resguardan a menor

Matehuala.- Agentes de la Policía Municipal localizaron y pusieron bajo resguardo en el área de Trabajo Social a una menor de 3 años de edad, la cual deambulaba sola sobre la calle Juárez esquina con Zaragoza, en la zona centro de la ciudad.

Los hechos se presentaron la tarde del sábado en la calle Zaragoza, en la zona centro de la ciudad donde se encontraba una niña pequeña, abandonada.

Oficiales de la Policía Municipal que realizaban un rondín, al ver que la menor se encontraba sola y que no había ningún adulto con ella, se acercaron y le brindaron protección, para evitar que sufriera algún accidente.

Al preguntar en los comercios cercanos sobre alguna persona que hubieran visto con la pequeña, señalaron que no conocían a la menor y que no era de esa zona.

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Los agentes subieron a la menor a la patrulla para evitar que fuera víctima de algún delito o sufriera un accidente en la calle, ya que no había ningún adulto cuidándola.

Posteriormente la trasladaron al área de Trabajo Social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para tratar de localizar a sus familiares y entregarla, ya que la niña no sabía decir quiénes eran sus padres ni proporcionó su nombre.

Minutos después, la menor fue identificada como Renata y fue entregada a su abuelo, de nombre José Domingo, de 48 años de edad, quien indicó que venían de Vanegas y, en un descuido, perdieron de vista a la menor hasta que les informaron que agentes de la policía la habían resguardado.