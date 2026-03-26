Polis municipales cuidarán la feria

CIUDAD VALLES.- En la tercera sesión del Consejo de Seguridad Pública Municipal el director de la Policía dio a conocer que el 49 por ciento de los policías estará a cargo de la Feria, que está por comenzar.

Este mediodía, el jefe de la seguridad en Valles, José Juan Herrera Sierra dijo que 64 de los 132 policías que hay en la Dirección de Seguridad Pública Municipal estarán destinados a hacer rondines o a apoyar dentro de los terrenos de la Feria, evento que comenzará este viernes 27 de marzo y culminará el 5 de abril, es decir, 10 días dedicando casi el 50 por ciento del personal al lugar donde se celebra la fiesta popular anual.

Antes de expresar eso a los 13 miembros del Consejo, recordó que la Feria es el evento masivo más importante del año y que el esfuerzo se repartirá en la vigilancia dentro y los servicios que pudieran darse en los alrededores.