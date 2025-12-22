logo pulso
Ponen en marcha Operativo Cohetón

Checan negocios que expendan pirotecnia sin permiso, serán sancionados

Por Carmen Hernández

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Arrancó el Operativo Cohetón en la Feria del Juguete, autoridades buscan detectar negocios que expendan pirotecnia sin permiso, ya que pueden generar una contingencia de severas consecuencias, además que no pueden expender este tipo de productos de pólvora sin permiso.  

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, informó que en coordinación con elementos de la Guardia Civil, Secretaría de la Defensa Nacional y Comercio, realizaron el Operativo Cohetón en la explanada Fundadores, así como en el Tianguis dominical de la calle Doctor Islas y Jiménez. 

Se estuvo verificando que los comerciantes no estuvieran vendiendo pirotecnia, a fin de prevenir accidentes, además de que está prohibido en estas fechas. 

Se les hizo un llamado a los comerciantes a evitar vender los productos, para prevenir se llegue a generar una contingencia de fatales consecuencias. 

Puntualizó que los operativos se realizarán a fin de evitar un riesgo para quienes acuden a realizar sus compras en estos tianguis.

