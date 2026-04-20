Preparan evento Mi Granjita

Matehuala.- En el marco del 30 aniversario de la Universidad de Matehuala, la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia afina detalles para la tercera edición del evento "Mi Granjita, Veterinario por un Día 2026", una experiencia única pensada especialmente para niñas y niños con motivo del Día del Niño.

El evento se llevará a cabo en la Posta Veterinaria de la institución, donde los pequeños podrán aprender, jugar y convivir con animales a través de diversas estaciones interactivas. Entre las actividades destacan experiencia con reptiles, exploración de los cinco sentidos, visita a la granja y set de fotos, twister de animales, conocimiento de hábitats, serpientes y escaleras temático, quirofanito y un divertido mini rodeo.

Además, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por las instalaciones para convivir de cerca con los animales, así como de la venta de agua fresca, snacks y otros productos.

La médico veterinaria Karen Lorena Ríos Cruz, directora de la Licenciatura, destacó que este evento tiene como objetivo que los niños aprendan de forma divertida la importancia del cuidado y respeto hacia los animales, fomentando valores desde temprana edad.

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La invitación está abierta a toda la sociedad para asistir del 20 al 24 de abril, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El costo de entrada será de 20 pesos, válido para una niña o niño acompañado de un adulto.

La sede será la Posta Veterinaria, ubicada en la calle Mante y Zenif sin número de la colonia Florida.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 488 120 2063 o acudir directamente a la coordinación de la licenciatura.