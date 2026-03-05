Preparan eventos por el día de la mujer

RAYÓN.- Preparan diversas actividades a desarrollar por el Día Internacional de la Mujer, este próximo 8 de marzo en la plaza principal a partir de las 8 de la mañana.

La Instancia de la Mujer tiene contemplado una serie de actividades a realizar frente al Palacio Municipal, como una clase de zumba.

Además de cortes de pelo exclusivamente para mujeres.

No podrá faltar el Mercadito Rosa, por lo que se invita a la población en general para que consuman las artesanías locales que estarán en venta en esta fecha tan especial a celebrar.

Hicieron un llamado a la ciudadanía, para que acuda al evento, donde se contará además con rifa de varios premios, como un atractivo.