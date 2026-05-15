Preparan fiestas de Virgen del Carmen

RIOVERDE.- El Ejido del Puente del Carmen estará de manteles largos por sus fiestas patronales que se realizarán en próximos días, Isabel y Diana son las candidatas a reina de la Fiesta Patronal de Nuestra Señora del Carmen de la comunidad.

En el mes de julio se llevará a cabo la fiesta en honor a Nuestra Señora del Carmen, que es la patrona de la comunidad. Daniela quien es originaria de la comunidad de la Virgen, estará representando 12 localidades.

Así mismo Isabel será la candidata a reina, que representará a 12 colonias.

Las aspirantes realizarán múltiples actividades encaminadas a reunir recursos que serán destinadas para las mejoras de la Parroquia.

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Organizadores de los eventos hicieron un llamado a la población para que se una a esta noble causa y participen, en beneficio de la parroquia.