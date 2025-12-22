logo pulso
Preparan la misa de Navidad en Catedral

Por Jesús Vázquez

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Preparan la misa de Navidad en Catedral

Matehuala.- Este 24 de diciembre se llevará a cabo la misa de Navidad en la Catedral a las siete de la tarde, se exhorta a todos los feligreses a acudir a esta celebración religiosa que será oficiada por el obispo Margarito Salazar Cárdenas. 

Antes esta misa se llevaba a cabo en la primera hora del 25 de diciembre, luego se cambió a las diez de la noche del 24 de diciembre en la Catedral, debido a la inseguridad que se vive en la actualidad, se cambió la hora para celebrarla más temprano y cuando salgan los feligreses no haya tanto peligro en las calles, pues muchos van desde lugares muy retirados a esta eucaristía.

Hay que destacar que todas las capillas y parroquias de la ciudad llevarán a cabo una misa de navidad, por lo que se pide a la población checar horarios en la iglesia más cercana a su domicilio, para que acudan a esta liturgia.

El presbítero Antonio Ruiz Domínguez expresó que el miércoles 25 de diciembre es el día que celebramos el Nacimiento del Niño Jesús día de la Navidad o de la natividad del Señor, es solemnidad y un día de precepto acontecimiento lleno de alegría y esperanza ante el Mesías que nace, nuestras comunidades lo celebran con el acostamiento del Niño Jesús desde el 24 de diciembre por la noche, y en todas las parroquia y capillas.

