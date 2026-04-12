Presenta Grupo Tiult función de danza

Matehuala.- El grupo de danza folclórica "Tiult" de Cabo de Jalisco ofreció una destacada presentación en la cancha de San Miguelito, donde logró cautivar al público con su talento y colorido repertorio.

Esta actividad fue organizada por el comité de San Miguelito, que presentaron actividades deportivas y culturas, además de fomentar la sana convivencia entre la gente, en esta ocasión se invitó a un grupo de danza folclórica de otro estado para que la gente conozca las diferentes tradiciones que hay en el país.

Durante el evento, los integrantes del grupo mostraron diversas estampas tradicionales, resaltando la riqueza cultural y las tradiciones de México a través de la música y la danza.

Con vistosos trajes y coreografías bien ejecutadas, los bailarines recibieron el reconocimiento y los aplausos de los asistentes, pues muchas familias de San Miguelito se reunieron para ver los espectaculares bailables folclóricos.

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Familias, jóvenes y niños se dieron cita en la cancha de San Miguelito para disfrutar de este espectáculo cultural, el cual fomentó la convivencia y el aprecio por el folclor mexicano.

Con este tipo de presentaciones se continúa promoviendo el arte y la cultura en Matehuala, brindando espacios para que agrupaciones de distintas regiones compartan su talento con la comunidad.