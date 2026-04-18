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Presentan la Copa de Softbol Puro Pulque

Participarán equipos con jugadores internacionales

Por Jesús Vázquez

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
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Presentan la Copa de Softbol Puro Pulque

Matehuala.- En rueda de prensa fue presentada la Copa Puro Pulque, donde estarán participando equipos de softbol de varios estados de la República. Este torneo se llevará a cabo del 8 al 10 de mayo en el Llano Azul.

Se informó que el evento deportivo está avalado por la Federación Mexicana de Softbol, por lo que la Copa Puro Pulque tendrá proyección de manera internacional, y contarán con los equipos de MTK, Pulqueros, también están confirmados Delfines de Tamaulipas, Santa Catarina de Nuevo León, Búhos de San Luis, Sultanes de Tampico, entre otros conjuntos.

Cada uno de los equipos está integrado por jugadores internacionales. 

Además, se hará un homenaje a Cristóbal Torres, jugador de softbol que ya falleció, en este torneo se retirará su número 15 para que nadie pueda volver a utilizarlo después de esta edición.

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El premio al primer lugar será de 30 mil pesos, al segundo lugar diez mil pesos y al tercer lugar cinco mil pesos, además de otros premios que se entregarán a los mejores jugadores de este torneo.

Expresaron que contarán con apoyo de Cruz Roja, médicos especialistas y terapeutas físicos que estarán atendiendo a todos los atletas que van a participar en esta copa y de esta manera evitar que ocurra algún accidente. 

Además, se colocará un área especial para después de cada juego hacer un podcast con los jugadores más valiosos de cada uno de los equipos.

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