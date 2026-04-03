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Previene Brigada Fox contingencias

Entregan trípticos de seguridad a los turistas

Por Carmen Hernández

Abril 03, 2026 03:00 a.m.
A
Previene Brigada Fox contingencias

RIOVERDE.- Elementos de la Brigada Fox monitorean los parajes turísticos donde se repartieron trípticos a los turistas para que tomen las medidas de precaución necesarias. 

La dirección de Protección Civil Municipal y la Red Fox realizaron un recorrido por parajes de Los Peroles, San Sebastián, Las Grutas de la Catedral, del Ángel y de la Media Luna. 

Se recorrieron las áreas naturales de cada uno de los parajes, para prevenir riesgos que puedan enfrentar los visitantes y evitar una contingencia.

También se entregaron trípticos a los turistas, se les exhortó a evitar la quema de basura, apagar bien las colillas de cigarros y en caso de realizar fogatas, apagarlas completamente. 

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Los operativos continuarán en diversos lugares turísticos durante la temporada vacacional para evitar se llegue a generar una contingencia y que turistas tengan estancia segura.

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