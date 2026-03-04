Prohíben quemas en predios baldíos

VILLA DE LA PAZ.- Tras los fuertes incendios forestales que se han presentado en el municipio, el gobierno municipal llama a la población a evitar quemas en predios baldíos, de lo contrario se sancionará a quienes se les sorprenda.

En el pueblo paceño queda estrictamente prohibido encender fuego, fogatas o realizar quemas no autorizadas en áreas naturales y terrenos colindantes, especialmente ante el alto riesgo de incendios cerca de casas, para cuidar la integridad de la población.

Señaló el alcalde que se han hecho quemas que se han salido de control provocando mucho daño a la naturaleza y por fortuna hasta el momento no han resultado personas lesionadas.

Se ha advertido sobre condiciones adversas como lo es la sequía y calor que aumentan el peligro de incendios, y provocar un incendio forestal es un delito federal en México. Las sanciones incluyen penas de 2 a 10 años de prisión, y pueden llegar a más de 15 años si el incendio ocurre en un área natural protegida, y a quienes se sorprenda realizando este tipo de incendios se les castigará conforme a la ley, por lo que se pide a la población denunciar a quienes vean haciendo quemas.

Cabe hacer mención que en los últimas semanas en el pueblo paceño se han presentado varios incendios en lotes baldíos y en comunidades, los cuales se han salido de control y se ha pedido apoyo incluso a corporaciones de auxilio

de Matehuala.