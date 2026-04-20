Protestan camioneros foráneos de caña

CIUDAD VALLES.- Transportistas de caña de El Higo acusan de una preferencia por los locales en la entrega de la gramínea y refieren que pierden no sólo tiempo sino dinero en las hasta 48 horas de espera para que les puedan descargar la caña ocasionando quejas y protestas.

Durante la noche del sábado 18 de abril, hubo una queja sentida de parte de los transportistas provenientes del área municipal de El Higo, Veracruz, ya que, a pesar de hacer fila durante 24 o 48 horas, en el Plan de Ayala suele haber un orden de prelación, en el que no importa el turno, sino que los camioneros locales pueden entregar antes su carga, sin importarles la protesta que generan de los traileros.

Esto hizo que se organizara un corro de choferes que reclamó esa forma de recibir el producto y, aunque hubo molestias durante buena parte de la noche, al final hubo entrada para los que estaban en espera desde hacia dos días, en las márgenes de la carretera al Ingenio.