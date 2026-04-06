Realiza iglesia la Vigilia Pascual

Matehuala.- Con gran alegría la iglesia católica llevó a cabo la Vigilia Pascual el sábado por la noche y la misa de resurrección, en las diferentes iglesias de la ciudad en la cual acudieron cientos de personas, aunque una de las que más gente tuvo fue la que se realizó en Catedral.

El sábado por la noche se realizó la Vigilia Pascual en Catedral, se apagaron las luces del templo y se hizo una fogata en el atrio de la iglesia, que es lo que se considera como el fuego nuevo, debido a la resurrección de Jesucristo, luego se encendió el cirio pascual de la Catedral y se pidió a los fieles que con este fuego encendieran los cirios que llevaban

La Vigilia Pascual es para celebrar la resurrección de Jesucristo y con esta concluye el triduo pascual de jueves, viernes y sábado santo, la celebración inicia cuando se apagan las luces de la iglesia y el sacerdote enciende una llama del fuego nuevo con el cual se prende el cirio pascual, y es bendecido y llevado en una procesión a oscuras en la iglesia, así mismo la gente empieza a encender los cirios que lleva.

Uno de los ritos más importantes en esta liturgia es que se bendice el agua y se empieza a bautizar a los nuevos cristianos, el domingo por la mañana en la Catedral y en las diferentes iglesias también se realizó la misa del domingo de resurrección, en la que se recuerda que Jesucristo resucitó al tercer día, y de esta manera da por terminada la Semana Santa.

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