logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El legado de Valentino Garavani en la moda

Fotogalería

El legado de Valentino Garavani en la moda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

Por Carmen Hernández

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

RIOVERDE.- La dirección de Protección Civil implementó el Operativo Carrusel, mediante el cual realizan rondines nocturnos por diversos sectores de la ciudad, rescataron a un hombre en situación de calle en El Refugio y lo enviaron a un albergue, ante las bajas temperaturas que se resintieron y el riesgo que corría de sufrir hipotermia.   Los elementos de Protección Civil realizan recorridos en diversos sectores de la ciudad, para brindar apoyo a personas en situación de calle. Realizan recorridos nocturnos y justo en la calle Centenario y Aldama del Refugio, se percataron de la presencia de un hombre que estaba en una calle, presuntamente dormiría ahí. 

Se le brindaron los primeros auxilios y una vez estabilizado, lo trasladaron al albergue en un lugar donde pernoctan y protegiéndose de las bajas temperaturas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Desatiende titular de Obras Públicas la zona tének
Desatiende titular de Obras Públicas la zona tének

Desatiende titular de Obras Públicas la zona tének

SLP

Redacción

Pronostican inicio de semana gélido
Pronostican inicio de semana gélido

Pronostican inicio de semana gélido

SLP

Redacción

Temperatura estará a 8 o 7 grados centígrados en Valles

Realizan podas en zona serrana
Realizan podas en zona serrana

Realizan podas en zona serrana

SLP

Carmen Hernández

Personal de Red Fox aplica estas medidas preventivas

Bomberos retiran un enjambre de abejas
Bomberos retiran un enjambre de abejas

Bomberos retiran un enjambre de abejas

SLP

Jesús Vázquez