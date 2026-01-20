Realiza Protección Civil Operativo Carrusel

RIOVERDE.- La dirección de Protección Civil implementó el Operativo Carrusel, mediante el cual realizan rondines nocturnos por diversos sectores de la ciudad, rescataron a un hombre en situación de calle en El Refugio y lo enviaron a un albergue, ante las bajas temperaturas que se resintieron y el riesgo que corría de sufrir hipotermia. Los elementos de Protección Civil realizan recorridos en diversos sectores de la ciudad, para brindar apoyo a personas en situación de calle. Realizan recorridos nocturnos y justo en la calle Centenario y Aldama del Refugio, se percataron de la presencia de un hombre que estaba en una calle, presuntamente dormiría ahí.

Se le brindaron los primeros auxilios y una vez estabilizado, lo trasladaron al albergue en un lugar donde pernoctan y protegiéndose de las bajas temperaturas.