Realizan carrera por la mujer

Villa de la Paz.- En el marco del día de la mujer en el municipio se llevó a cabo la carrera de la Mujer Paceña de 5K, la cual fue de convivencia para las mujeres de todas las edades, hubo una excelente respuesta.

Mujeres de diferentes edades acudieron a la convocatoria para participar en la Carrera Atlética de 5K, con meta y salida en la Plaza Centenario, recorrieron las principales calles del municipio y terminó nuevamente en la Plaza centenario, esta carrera fue por los derechos e igualdad de género, y cada una de las participantes portaba playeras color morado.

Se contó con el apoyo de la Policía Municipal y las corporaciones de auxilio, para brindar seguridad a las mujeres y auxiliarlas en el caso de que ocurriera algún accidente, afortunadamente no hubo ninguna mujer lesionada todas las participantes terminaron con gran éxito, dentro de la carrera también había una zona de hidratación.

Al término de la carrera se les entregaron medallas a todas las participantes, cabe hacer mención que también algunos hombres corrieron en apoyo a la mujer y hubo quienes corrieron acompañadas de sus perros, y otras chicas hicieron equipo con las que no estaban acostumbradas a correr, ya que este municipio tiene las calles cuesta arriba y estuvieron ayudando para lograr terminar.

