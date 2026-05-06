logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERIA MULTICOLOR

Fotogalería

FERIA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Realizan con éxito Festival de Danza

Por Jesús Vázquez

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan con éxito Festival de Danza

MATEHUALA.- En el Parque Álvaro Obregón se llevó a cabo el Festival de la Danza, donde grupos de danza.

presentaron bailables de distintos tipos; el evento tuvo buena respuesta de personas que acudieron a ver las diferentes danzas.

Este evento se llevó dentro del marco del Día Internacional de la Danza y de esta manera fomentar la cultura de los diferentes bailables, ya sean folclóricos o de otro tipo, y que la gente, sobre todo niños y jóvenes, se interesen en meterse a este tipo de grupos y aprendan distintos tipos de bailables, los cuales les van a ayudar, sobre todo a tener varios dotes artísticos y a rescatar la danza folclórica en la ciudad.

Este evento fue con el objetivo de promover el arte y reconocer el talento local y regional, pues es importante generar espacios donde las y los artistas puedan demostrar su talento y la ciudadanía pueda apreciar la diversidad de expresiones dancísticas, además, se presentó una muestra de diferentes géneros artísticos que reflejaron la riqueza cultural y artística que tienen los camelenses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante la celebración estuvieron presentes varias agrupaciones, como el grupo de matachines de Danza del Sagrado Corazón, el grupo internacional de danza folclórica Coatlicue, y el ballet folclórico Joyas de la Paz, quienes representaron la danza folclórica.

En el ámbito moderno se contó con los grupos Fitness Balance de danza de zumba, Jazz Dance Step y la compañía de jazz del Centro Cultural, evento que disfrutaron todos los matehualenses que asistieron.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Motociclista lesionada al chocar contra auto
    Motociclista lesionada al chocar contra auto

    Motociclista lesionada al chocar contra auto

    SLP

    Redacción

    Llaman a hidratarse para evitar el golpe de calor
    Llaman a hidratarse para evitar el golpe de calor

    Llaman a hidratarse para evitar el golpe de calor

    SLP

    Carmen Hernández

    Investiga Fiscalía caso del perro que atacó a dos niños
    Investiga Fiscalía caso del perro que atacó a dos niños

    Investiga Fiscalía caso del perro que atacó a dos niños

    SLP

    Redacción

    Vandalizan tumbas del panteón Hidalgo
    Vandalizan tumbas del panteón Hidalgo

    Vandalizan tumbas del panteón Hidalgo

    SLP

    Jesús Vázquez

    Graffitean tumba y le causan daños