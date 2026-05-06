Realizan con éxito Festival de Danza

MATEHUALA.- En el Parque Álvaro Obregón se llevó a cabo el Festival de la Danza, donde grupos de danza.

presentaron bailables de distintos tipos; el evento tuvo buena respuesta de personas que acudieron a ver las diferentes danzas.

Este evento se llevó dentro del marco del Día Internacional de la Danza y de esta manera fomentar la cultura de los diferentes bailables, ya sean folclóricos o de otro tipo, y que la gente, sobre todo niños y jóvenes, se interesen en meterse a este tipo de grupos y aprendan distintos tipos de bailables, los cuales les van a ayudar, sobre todo a tener varios dotes artísticos y a rescatar la danza folclórica en la ciudad.

Este evento fue con el objetivo de promover el arte y reconocer el talento local y regional, pues es importante generar espacios donde las y los artistas puedan demostrar su talento y la ciudadanía pueda apreciar la diversidad de expresiones dancísticas, además, se presentó una muestra de diferentes géneros artísticos que reflejaron la riqueza cultural y artística que tienen los camelenses.

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Durante la celebración estuvieron presentes varias agrupaciones, como el grupo de matachines de Danza del Sagrado Corazón, el grupo internacional de danza folclórica Coatlicue, y el ballet folclórico Joyas de la Paz, quienes representaron la danza folclórica.

En el ámbito moderno se contó con los grupos Fitness Balance de danza de zumba, Jazz Dance Step y la compañía de jazz del Centro Cultural, evento que disfrutaron todos los matehualenses que asistieron.