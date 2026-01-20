logo pulso
Estado

Realizan Feria de Servicios Migratorios

Por Jesús Vázquez

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan Feria de Servicios Migratorios

Matehuala.- Se llevó a cabo la Feria de Servicios Migratorios donde los ciudadanos recibieron orientación y apoyo en trámites como seguro social americano, visa para abuelitos, pasaporte americano, entre otros servicios.

Esta actividad se realizó en la Presidencia Municipal con el apoyo del Instituto de Migración y Enlace Internacional, a través de la Dirección de Atención Ciudadana y Enlace Migratorio, donde estuvieron dando información y acompañamiento a la ciudadanía, además, se otorgaron citas para trámite de visa a un aproximado de 25 personas.

Durante la jornada, personal capacitado ofreció atención directa y personalizada en procesos como doble nacionalidad, trámite de pasaporte estadounidense, seguro social americano y reunificación familiar, entre otros servicios de gran relevancia para la comunidad migrante y sus familias.

La feria representa una oportunidad importante para quienes necesitan información clara y acompañamiento en la gestión de documentos y procedimientos migratorios. 

La invitación estuvo abierta a toda la ciudadanía.


La invitación estuvo abierta a toda la ciudadanía.

Este tipo de jornadas son de gran beneficio para las personas que están tramitando pasaporte estadounidense, ya que hay mucha gente que quiere arreglar sus papeles para ir a visitar a los familiares que tienen en el extranjero, pero desconocen la papelería y el tipo de trámite que hay que hacer, así mismo esperan que se realicen más actividades de este tipo para la población en general.

