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Realizan festividad de Virgen de Fátima

Hubo rosarios y misas especiales en capilla de La Presita

Por Jesús Vázquez

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
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Realizan festividad de Virgen de Fátima

Matehuala.- Se llevaron a cabo las fiestas patronales en honor a la Virgen de Fátima en diversas capillas de la ciudad, en donde hubo rosarios y misas especiales, aunque donde más grande se llevaron a cabo las celebraciones fue en la capilla de la comunidad de la Presita, donde hubo danzas y peregrinaciones.

La Virgen de Fátima es una de las imágenes más queridas dentro de la fe católica, tiene miles de fieles católicos que la adoran desde sus casas, pues aseguran que es muy milagrosa, por las apariciones que tuvo, e inclusive el Papa Juan Pablo II aseguraba que la Virgen de Fátima lo protegió en su atentado, ya que el día que ocurrió era la fiesta de esta virgen, además muchas personas de Matehuala que le han pedido que los ayude en enfermedades difíciles y milagrosamente los ha curado. 

En la capilla de la Presita llevaron a cabo un novenario de rosarios, para finalizar el día de la fiesta patronal que fue el 13 de mayo estuvieron llegando peregrinaciones de distintos lugares durante todo el día y por la tarde se llevó a cabo una solemne misa, a la cual acudieron cientos de fieles, así mismo hubo danzantes, eventos culturales con música y para concluir esta fiesta hubo una gran muestra de fuegos artificiales.

 Por otra parte, en diferentes sectores de la ciudad estuvieron organizando rosarios en honor a la Virgen de Fátima, así mismo algunas iglesias de la ciudad llevaron a cabo una misa especial para hablar de las apariciones de la Virgen de Fátima.

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