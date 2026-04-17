Realizan Jornada Notarial gratuita

Por Carmen Hernández

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
RIOVERDE.- Se llevó a cabo la Jornada Notarial Gratuita organizada por el Colegio de Notarios Públicos, donde se atendieron varios casos de personas que enfrentan problemas sobre la propiedad de algunos bienes inmuebles. 

En la plaza principal se realizó la jornada, donde estuvo presente Ruth Belinda Garcín Bertti, cuarta vocal del Colegio de Notarios de San Luis Potosí, el alcalde Arnulfo Urbiola Román, Rosa María Rocha Notaria Pública 1 y Mónica Satzuma Rodríguez, entre otros funcionarios.  

El objetivo fue acercar asesoría gratuita a la población en general sobre problemas que enfrentan por la certeza jurídica de sus bienes inmuebles. 

Se informó que esta Jornada continuará en diversas comunidades, para seguir generando acciones que brinden certeza a las familias sobre la propiedad de sus terrenos y predios comunales.

