Estado

Realizan posada para los niños del CRI

Les dieron regalos, además rompieron la piñata

Por Jesús Vázquez

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Matehuala.- El Centro de Rehabilitación Integral CRI llevó a cabo una posada especial para los niños que acuden a diferentes tipos de terapia para ofrecerles momentos de diversión y alegría, deseándoles una feliz navidad.

Les dieron regalos a los niños, dulces y hasta rompieron una piñata en forma de una galleta de jengibre, además contaron con la presencia de Santa Claus quien estuvo conviviendo con todos los pequeños, quienes con gran alegría se acercaron a este personaje y platicaron con él, pidiéndole los regalos que quieren para Navidad, las terapeutas felicitaron a los chiquitines porque a lo largo del año han demostrado ser grandes guerreros dentro de sus terapias. 

Los padres de familia agradecieron este tipo de actividades que realizan con los niños, ya que hacen que olviden por completo sus problemas tanto los menores como los padres de familia, lo mejor para un papá o una mamá es ver a sus hijos sonriendo, en este evento lo que más lograron ver fue la alegría de sus pequeños, quienes convivieron con otros menores, jugaron, rompieron la piñata y comieron una deliciosa comida. 

Cabe hacer mención que estas son actividades recreativas para los niños del CRI que les ayuda a formarse y tener más confianza en ellos, fue una mañana de alegría para todos los chicos y grandes que estuvieron en esta posada.

