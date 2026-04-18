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Realizarán jornada de vacunación antirrábica

Por Carmen Hernández

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Realizarán jornada de vacunación antirrábica

CARDENAS.- Este lunes en la explanada del Jardín Hidalgo se llevará a cabo la campaña de vacunación antirrábica, para que familias lleven a sus mascotas y protegerlas, debido a las altas temperaturas que se están registrando y que pueden generar la rabia en las mascotas. 

El departamento de Ecología y Salud ultiman detalles para lo que será la jornada de vacunación de mascotas, a realizarse este lunes.

Se tiene programada para iniciar de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la explanada del jardín principal.  

El objetivo es que la mayoría de los peludos queden vacunados y evitar un problema de salud, que puede ser la rabia.  

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La vacunación no tendrá costo alguno, es por ello que se le invita a la población para que acuda y lleve a su mascota, para que cuente con el esquema de vacunación y así quede protegida.

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