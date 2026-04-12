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Rebeca Terán también se afiliaría al Verde

Por Redacción

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Rebeca Terán también se afiliaría al Verde

CIUDAD VALLES.- Ante la pregunta sobre si David Medina Salazar, alcalde del Verde, invitaría al partido a Rebeca Terán Guevara, actual directora de la Instancia Municipal de la Mujer, hubo sonrisas pero no afirmaciones sobre el asunto.

En medio de una rueda de prensa, en donde el tema político del Verde comenzó a ser la línea de conversación, hubo preguntas a Medina sobre la posibilidad de que invitara a Rebeca Terán al Partido Verde y el alcalde lo asintió, aunque Terán lo dejó en veremos con una sonrisa.

Terán Guevara es parte cercana del equipo de Medina en la Instancia, sin embargo, proviene de una larga trayectoria en el PRI, en donde ha sido diputada local y federal, así como presidenta de ese partido hace casi 20 años.

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