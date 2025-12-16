Reciente sismo no amplió socavón en CS

CIUDAD VALLES.- El socavón del Centro de Salud de Rascón podría ser una galería inferior pero nada que ver con el más reciente sismo.

El director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández dijo que el socavón que se abrió el sábado 6 de diciembre no sufrió afectaciones con el sismo ocurrido en la zona norte de Valles el sábado 13 de diciembre y que ascendió a 3.4 grados en la escala de Richter.

Luego de que se dio a conocer que el socavón podía ser el asomo de una serie de galerías que incluso pudieran colapsar el piso del centro médico, se sospechó que el movimiento de tierra habría causado estropicios, pero el funcionario lo negó.

Dijo que tendrán que darle seguimiento a ese lugar para ver su viabilidad estructural, pues estaría en riesgo todo el personal y hasta pacientes que acuden a recibir atención médica.

