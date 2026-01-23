logo pulso
Reclutan soldados para frontera con Estados Unidos

Regimiento de Nuevo Laredo instala un módulo en la plaza principal

Por Redacción

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
Reclutan soldados para frontera con Estados Unidos

CIUDAD VALLES.- El 16 Regimiento de Caballería de Nuevo Laredo está reclutando jóvenes para ejercer como soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

A partir de hoy y hasta el 18 de febrero, de nueve de la mañana a dos de la tarde, de lunes a domingo, habrá un módulo de afiliación a este cuerpo castrense que se encuentra en la frontera con Estados Unidos de América, en el estado de Tamaulipas, instalado en la plaza principal del municipio.

Los interesados deben ser jóvenes sanos de entre 18 y 30 años de edad, medir mínimo 1.63 metros, educación secundaria mínima, índice de masa corporal de 18 a 24.9 y tatuajes (siempre y cuando sean pequeños y no hagan apología al delito).

Los documentos a presentar son: Cartilla del Servicio Militar Nacional, acta de nacimiento de no más de tres meses, Curp, INE, certificado de secundaria o de nivel medio superior, comprobante de domicilio reciente, constancia de antecedentes no penales y RFC y Firma Electrónica.

El ofrecimiento es de 9,300 pesos quincenales para los que sean reclutados.

