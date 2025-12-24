Reconocen a policías por su labor

MATEHUALA.- Autoridades municipales reconocieron la labor de los policías, esto como parte de la dignificación en uno de los más importantes ejes en materia de seguridad en el municipio.

El reconocimiento fue al mérito por trayectoria de las y los policías que han dedicado más de 20 años de servicio ininterrumpidos.

El presidente municipal Raúl Ortega acompañado de su equipo de trabajo y el comandante de la Policía Municipal Jorge Peña, encabezaron la ceremonia y convivio ofrecido a las y los oficiales en el Día del Policía, e hicieron la entrega de reconocimientos a los oficiales de policía que han trabajado por 20 años o más en Matehuala, y que han hecho un excelente trabajo en su carrera.

Las autoridades recalcaron que la seguridad es de las más estables y reordenadas dentro del proceso de selección y depuración, establecido por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado, en donde se busca implementar estrategias conjuntas entre el Estado y Municipio para garantizar la seguridad y proximidad social en la prevención y disuasión de delitos.

Cabe hacer mención que dentro de las actividades los policías acudieron a darle gracias a Dios, con una misa de acción de gracias, y pedirle que los siga protegiendo en lo que queda de este año así como en el 2026.