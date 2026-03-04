logo pulso
Reforzarán la vigilancia en El Llano

Esto, tras recibir reportes de personas sospechosas: GCM

Por Carmen Hernández

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Reforzarán la vigilancia en El Llano

RIOVERDE.- Se reforzará la vigilancia en El Llano debido a que se recibieron reportes de personas sospechosas, por lo que participarán 4 patrullas de la Guardia Civil Municipal. 

La Guardia Civil Municipal dio a conocer que a cabina se recibió un reporte de hombres sospechosos a bordo de camionetas, sin embargo se realizó un operativo en Pastora, Progreso, Angostura, en todo El Llano. 

En el patrullaje participaron cuatro unidades quienes recorrieron cada sector, lo que se busca es garantizar la paz y tranquilidad para los habitantes de El Llano.

