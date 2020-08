Regidor de MORENA asiste a reunión en horario de trabajo 

CIUDAD VALLES.- Hoy por la mañana, el regidor de MORENA en el Cabildo vallense, Marco Antonio Conde Pérez participó, después de las 10:00 de la mañana, en una reunión donde se darían a conocer los nombres de los consejeros locales de este partido, de cara al proceso electoral de 2021, sin embargo, el cuestionamiento se centró en el hecho de que, en un horario hábil, el edil estaba formando parte de un acto político.

Marco Conde Pérez se defendió que como participante del Cabildo bajo la bandera morenista estaba haciendo actividades que le correspondían.

Ya al final de la rueda de prensa, que tuvo lugar en un restaurante del centro de la ciudad, el regidor se pronunció a favor del uso del cubrebocas, pero en contra de que se multe a quien no lo use, porque dijo que no quiere que se confronte la policía con la ciudadanía.