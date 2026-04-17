Regulará municipio hospedajes en línea

CIUDAD VALLES.- La Secretaría del Ayuntamiento va por la regulación de seguridad y por los permisos de operación de los Airbnb.

El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán explicó que, aunque la regulación turística de los hospedajes obtenidos por medio digital es un asunto de las Secretarías de Turismo, estatal y federal, estos sitios de alojamiento operan dentro del municipio y deben tener regulaciones locales, tales como Comercio o las exigencias de Protección Civil para el funcionamiento seguro.

Por eso, a partir de la semana que entra, un equipo multidisciplinario enviado por él, comenzará a hacer las invitaciones a que se regularicen de manera formal en estas dos instancias y, en caso de declinar, entonces se les hará un citatorio.

Refirió que la manera de contactarlos será a través de la información que contienen las páginas de estos negocios.

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