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Regularizan autoridades varios fraccionamientos

Por Carmen Hernández

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Regularizan autoridades varios fraccionamientos

RIOVERDE.- Avanza la regularización de fraccionamientos, actualmente hay 300 que están siendo revisados para que cumplan con reglamentos municipales para que puedan ser dados de alta ante las autoridades municipales.

La directora de Catastro e Imagen Urbana, Mónica Satzuma Rodríguez, dijo que durante esta administración fueron detectados 600 fraccionamiento irregulares, algunos están intestados, falta urbanización, entre otros servicios básicos, que no se les pueden brindar al estar en condiciones de irregularidad.  

Pero ya se han acercado ante las autoridades municipales a regularizarse y quedan 300 con diversos detalles, para poder ser dados de alta y que reciban los servicios básicos. 

Es por ello que se les invita a las personas que antes de comprar un predio, investigue la situación legal que enfrenta y evitar que comprar problemas. 

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Es de vital importancia que acudan al departamento de Catastro para investigar la situación legal que tiene un fraccionamiento.  

Señaló que se está trabajando para dar certeza jurídica a las familias. 

Puntualizó que hoy se regularizó un fraccionamiento y por ende 80 familias podrán tener la certeza jurídica de tener un predio sin problemas legales.

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