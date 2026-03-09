logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Un día después del 8M

Fotogalería

Fotogalería | Un día después del 8M

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Rehabilitarán presa en Guadalcázar

La obra busca mejorar el almacenamiento de agua y beneficiar a más de 10 mil habitantes.

Por Redacción

Marzo 09, 2026 11:31 a.m.
A
Rehabilitarán presa en Guadalcázar

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) informó que en 2026 continuará el proyecto de rehabilitación de la presa de Guadalupe, ubicada en el municipio de Guadalcázar, con el objetivo de mejorar el almacenamiento y distribución de agua para comunidades del Altiplano potosino.

De acuerdo con un comunicado oficial, la intervención contempla el desazolve del vaso de captación y la rehabilitación del canal principal, infraestructura que presenta deterioro por falta de mantenimiento.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, se reunió con productores de la zona y con el alcalde de Guadalcázar, Gumaro Verdín Puente, para revisar los avances del proyecto y definir las acciones que se llevarán a cabo.

Según la información difundida, los trabajos buscan mejorar el suministro de agua para actividades agropecuarias, principalmente para ganado y cultivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Sedarh señaló que la rehabilitación de la presa beneficiará a más de 10 mil habitantes y productores de 12 comunidades del Altiplano potosino, además de una localidad del estado de Tamaulipas que también depende de esta infraestructura.

El comunicado indica que las acciones pretenden optimizar el aprovechamiento del agua de lluvia en una región donde el recurso hídrico es clave para la producción agrícola y ganadera.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rehabilitarán presa en Guadalcázar
Rehabilitarán presa en Guadalcázar

Rehabilitarán presa en Guadalcázar

SLP

Redacción

La obra busca mejorar el almacenamiento de agua y beneficiar a más de 10 mil habitantes.

Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano
Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano

Hoy, encuentro de cronistas del Altiplano

SLP

Jesús Vázquez

Será en el Centro Cultural, se realizará un conversatorio

Buscan promover "tochito" en escuelas
Buscan promover "tochito" en escuelas

Buscan promover "tochito" en escuelas

SLP

Redacción

Es la versión del futbol americano sin violencia

Realizan Feria de la Salud
Realizan Feria de la Salud

Realizan Feria de la Salud

SLP

Jesús Vázquez

Promueven el autocuidado y bienestar integral