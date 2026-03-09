Rehabilitarán presa en Guadalcázar

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) informó que en 2026 continuará el proyecto de rehabilitación de la presa de Guadalupe, ubicada en el municipio de Guadalcázar, con el objetivo de mejorar el almacenamiento y distribución de agua para comunidades del Altiplano potosino.

De acuerdo con un comunicado oficial, la intervención contempla el desazolve del vaso de captación y la rehabilitación del canal principal, infraestructura que presenta deterioro por falta de mantenimiento.

El titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, se reunió con productores de la zona y con el alcalde de Guadalcázar, Gumaro Verdín Puente, para revisar los avances del proyecto y definir las acciones que se llevarán a cabo.

Según la información difundida, los trabajos buscan mejorar el suministro de agua para actividades agropecuarias, principalmente para ganado y cultivos.

La Sedarh señaló que la rehabilitación de la presa beneficiará a más de 10 mil habitantes y productores de 12 comunidades del Altiplano potosino, además de una localidad del estado de Tamaulipas que también depende de esta infraestructura.

El comunicado indica que las acciones pretenden optimizar el aprovechamiento del agua de lluvia en una región donde el recurso hídrico es clave para la producción agrícola y ganadera.