Realizan Feria de la Salud

Promueven el autocuidado y bienestar integral

Por Jesús Vázquez

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Realizan Feria de la Salud

Matehuala.- En el marco del Día mundial de la lucha contra la obesidad, la Universidad de Matehuala, a través del Departamento de Salud Universitaria, llevó a cabo con gran participación la Feria de la Salud en el Patio Gandhi de la institución, con el objetivo de fomentar la prevención, el autocuidado y el bienestar integral entre la comunidad universitaria.

Se realizaron diversas actividades enfocadas al monitoreo del estado de salud, entre ellas toma de peso, medición de talla y estudios de bioimpedancia, herramientas que permiten conocer indicadores importantes como el porcentaje de grasa corporal, masa magra (músculo), agua corporal total, grasa visceral y, en algunos casos, densidad ósea.

La idea es fomentar una sana alimentación a los estudiantes, ya que lamentablemente en la actualidad está muy alto el índice de personas con obesidad en todo el país, y esto provoca otras enfermedades como la diabetes. 

El evento fue coordinado por Sofía Liliana Ríos Zárate, con el apoyo de los estudiantes de Nutrición Emili Casandra Gaona Estrada y Orlando Rodríguez López, quienes brindaron orientación a los asistentes sobre la importancia de adoptar hábitos saludables y mantener un estilo de vida equilibrado.

