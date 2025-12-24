Reparten juguetes a los niños vulnerables
Exhorta el DIF a la ciudadanía a aprovechar este beneficio
MATEHUALA.- El Sistema Municipal DIF de Matehuala realiza la entrega de juguetes a niñas y niños del municipio de escasos recursos este 24 de diciembre, con la finalidad de brindar un momento de alegría y felicidad a los pequeños cuyos padres atraviesan una situación económica difícil.
El DIF informó que los padres de familia que no cuenten con empleo o se encuentren en una situación económica complicada, y que les sea imposible adquirir un regalo para sus hijos, podrán acudir a las instalaciones del DIF Municipal para recibir un juguete, para acceder a este apoyo será necesario presentar una identificación oficial, y se les dará algún juguete de los que tienen para que les digan a sus hijos que sí vino Santa Claus.
Sabiendo que en Matehuala hay muchos niños que se quedaran sin regalo navideño debido a que sus padres son de escasos recursos, el DIF Municipal tomó la decisión de llevar a cabo esta campaña especial la cual inició desde el pasado martes 23 de diciembre y concluirá este 24 de diciembre, sólo se tienen que acercarse los padres en un horario de 8 a 3 de la mañana y presentar su credencial de elector, pero sólo es para personas que en verdad lo requieran.
Finalmente, el DIF Municipal invitó a la ciudadanía a acercarse y aprovechar este beneficio, reiterando su compromiso de unidad y apoyo hacia toda la población, y exhorta a la población en general que si está en sus posibilidades apoyen a niños de escasos recursos.
